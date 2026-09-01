Dan 53 años de prisión a Francisco por el feminicidio de su madre en Los Mochis

Un hombre llamado Francisco “N” fue condenado a 53 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable por el delito de feminicidio agravado, cometido en contra de su propia madre en Los Mochis, Ahome.

El crimen fue cometido en octubre de 2025, de acuerdo con las indagatorias de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Según la acusación, Francisco agredió físicamente a su madre en la Colonia Centro, lo cual le dejó con heridas que a la postre llevaron a su fallecimiento.

Al indagar el asesinato, las autoridades advirtieron que existían antecedentes de violencia de género, cometidos por el hombre hacia la víctima.

Francisco fue arrestado el 13 de octubre de 2025 y, tras ser vinculado a proceso, se acordó concluir el proceso judicial mediante procedimiento abreviado, con lo que se dictó la pena de 53 años de prisión, además de una multa por un millón 663 mil 268 pesos por reparación del daño moral; gastos funerarios; y reparación del daño inmaterial, en su vertiente de daño moral.

Asimismo, las autoridades determinaron someterlo a tratamiento psicológico y pláticas sobre derechos humanos.