Dan 55 años de prisión a un hombre por feminicidio en Ahome en febrero de 2025

Un Juez de Control sentenció a 55 años de prisión a Juan “N”, declarado culpable por el delito de feminicidio, así como delito vinculado con la desaparición de personas y contra la salud.

De acuerdo con la acusación en su contra, el 10 de febrero de 2025, en el Ejido Felipe Ángeles, asesinó a una mujer y posteriormente ocultó su cadáver.

Luego, el 15 de febrero el hombre fue detenido en posesión de presunta cocaína, razón por la que le imputaron delitos contra la salud.

Por el crimen contra la mujer fue sentenciado a 55 años de cárcel, mientras que la posesión de narcóticos derivó en una pena de 10 meses por narcomenudeo.

Además, fue condenado al pago de multa, reparación del daño material, gastos funerarios y daño moral a favor de víctimas indirectas, y deberá acudir a cursos sobre derechos humanos.