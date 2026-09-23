Dan 6 años de prisión a José Ángel por intento de despojo de vehículo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre llamado José Ángel “N” fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión tras ser declarado culpable de intentar robar un vehículo con violencia en Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos, lo ubicó como el agresor de una mujer que se encontraba a bordo de una Jeep Grand Cherokee color negro, detenida en la luz roja de un semáforo.

Mientras esperaba el cambio de luz, subió al vehículo por el lado del copiloto y sujetó del cuello a la conductora para despojarla de la unidad, y durante el forcejeo, el auto avanzó y chocaron contra otro.

La propietaria de este segundo carro descendió de su unidad y ayudó a la víctima, y entre ambas neutralizaron al agresor para luego entregarlo a la Policía Municipal.

Durante la audiencia virtual de procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó sentencia y le impuso a José Ángel “N” una pena de 6 años 8 meses de prisión por robo de vehículo calificado con violencia contra las personas, en grado de tentativa.