Seguridad
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Sentencia

Dan 6 años de prisión a José Ángel por intento de despojo de vehículo en Mazatlán

El hombre trató de robar una Jeep Grand Cherokee mientras su propietaria esperaba el cambio de luz de un semáforo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/09/2026 21:19
23/09/2026 21:19

MAZATLÁN._ Un hombre llamado José Ángel “N” fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión tras ser declarado culpable de intentar robar un vehículo con violencia en Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos, lo ubicó como el agresor de una mujer que se encontraba a bordo de una Jeep Grand Cherokee color negro, detenida en la luz roja de un semáforo.

Mientras esperaba el cambio de luz, subió al vehículo por el lado del copiloto y sujetó del cuello a la conductora para despojarla de la unidad, y durante el forcejeo, el auto avanzó y chocaron contra otro.

La propietaria de este segundo carro descendió de su unidad y ayudó a la víctima, y entre ambas neutralizaron al agresor para luego entregarlo a la Policía Municipal.

Durante la audiencia virtual de procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó sentencia y le impuso a José Ángel “N” una pena de 6 años 8 meses de prisión por robo de vehículo calificado con violencia contra las personas, en grado de tentativa.

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