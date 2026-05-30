Dan 9 años de cárcel a un hombre por abuso sexual contra menor, en Culiacán

Un hombre identificado como José David “N”, fue declarado culpable del delito de abuso sexual y condenado a una pena de nueve años de prisión, en Culiacán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Región Centro, lo señaló como responsable de hechos cometidos el 9 de febrero de 2025.

En esa fecha, el ahora inculpado cometió actos de índole sexual en contra de una menor de edad.

A través de un procedimiento abreviado, un Juez de Control lo sentenció a la pena de cárcel, además de una multa por 9 mil 503 pesos, así como 22 mil 400 pesos por concepto de daño psicológico y moral a favor de la víctima.