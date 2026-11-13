Dan más de 36 años de cárcel a cuatro hombres por atacar a militares en Navolato

CULIACÁN. _ Cuatro hombres fueron sentenciados a 36 años, seis meses y 20 días de prisión por atacar a balazos a elementos del Ejército y portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de poseer narcóticos con fines de venta, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los sentenciados fueron identificados como José “N”, Daciel “N”, Jesús “N” y Marcos “N”, quienes fueron detenidos en marzo de 2025 en Villa Juárez, Navolato, luego de un enfrentamiento con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con la información de la FGR, los militares realizaban recorridos de prevención y vigilancia en distintos sectores de esa sindicatura cuando observaron a varias personas armadas y con chalecos tácticos.

Al percatarse de la presencia de los elementos federales, los hombres dispararon contra ellos, por lo que los militares repelieron la agresión. Después, los agresores intentaron escapar, pero fueron detenidos.

“Los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), al realizar recorridos de prevención y vigilancia en diversos sectores de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, observaron a personas armadas que portaban chalecos tácticos; al notar la presencia militar, efectuaron disparos contra los elementos, quienes, ante un peligro real e inminente, repelieron la agresión, tras lo cual, los agresores emprendieron la huida pero se logró su detención”, señala la dependencia federal.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos fusiles, una ametralladora, 844 cartuchos, 25 cargadores y cuatro chalecos tácticos, así como diversas cantidades de metanfetamina, cocaína y marihuana.

También fue asegurado un vehículo que contaba con reporte de robo.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de la Fiscalía Federal en Sinaloa, acreditó ante la autoridad judicial la responsabilidad penal de los cuatro hombres por portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio y homicidio en grado de tentativa.

La FGR informó que, tras presentar las pruebas correspondientes, obtuvo la sentencia condenatoria de 36 años, seis meses y 20 días de prisión para cada uno de los cuatro detenidos.