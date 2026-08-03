Dan prisión preventiva a Isaac Andrey “N” tras acusación por presunto fraude con plataforma de inversiones

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) formuló imputación contra Isaac Andrey “N”, señalado como probable responsable del delito de fraude específico, y solicitó a un juez su vinculación a proceso durante la audiencia inicial celebrada este lunes.

Durante la diligencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que la autoridad judicial concedió la petición y fijó la continuación de la audiencia para el próximo 6 de agosto de 2026, fecha en la que se definirá si será vinculado a proceso.

Mientras se resuelve su situación jurídica, el juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.