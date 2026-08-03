Dan prisión preventiva a Isaac Andrey “N” tras acusación por presunto fraude con plataforma de inversiones

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) formuló imputación contra Isaac Andrey “N”, señalado como probable responsable del delito de fraude específico, y solicitó a un juez su vinculación a proceso durante la audiencia inicial celebrada este lunes.
Durante la diligencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que la autoridad judicial concedió la petición y fijó la continuación de la audiencia para el próximo 6 de agosto de 2026, fecha en la que se definirá si será vinculado a proceso.
Mientras se resuelve su situación jurídica, el juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Isaac Andrey “N” presuntamente habría participado, junto con otras personas, en un esquema de fraude mediante el cual se ofrecían supuestas inversiones con altos rendimientos a través de una plataforma que no contaba con autorización para operar.
El imputado fue detenido en Texas, Estados Unidos, como resultado de labores de coordinación entre el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo y la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía de Sinaloa.
Tras su traslado a territorio mexicano, fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.