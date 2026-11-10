Dan seis años de prisión a mujer detenida con pistola y drogas en Urbivilla del Cedro, en Culiacán

Una mujer identificada como Joselinne “N”, recibió una sentencia de seis años y ocho meses de prisión, al ser declarada culpable de portación ilegal de arma y posesión de metanfetamina y cocaína.

La ahora condenada fue detenida por elementos de la Policía Estatal Preventiva en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, al norte de Culiacán.

Según los datos de prueba, fue arrestada luego de tratar de escapar de las autoridades que realizaban patrullajes por la zona.

Le confiscaron un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador abastecido con siete cartuchos, además de 150 bolsitas con 90 gramos de clorhidrato de metanfetamina, y 10 gramos de sustancia que contiene clorhidrato de cocaína.

Por ello, la agencia del Ministerio Público Federal la señaló por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia; y contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína.

Un Juez de Distrito dictó una pena de seis años y ocho meses de prisión, y una multa de 166.66 Unidades de Medida y Actualización (UMA).