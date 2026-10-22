$!Dañan patrulla de la Policía Municipal y auto particular tras persecución al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Una persecución registrada la mañana de este jueves al sur de la ciudad dejó como saldo una patrulla de la Policía Municipal de Culiacán y un automóvil particular con neumáticos dañados tras el despliegue de artefactos para dañar llantas.

De acuerdo con la información, los agentes detectaron un vehículo Toyota Corolla gris cuyo conductor aceleró la marcha al percatarse de la presencia de la corporación. El seguimiento continuó por el bulevar Agricultores hasta la calle Bibiano Dávalos, donde los ocupantes del automóvil arrojaron los objetos metálicos para intentar evadir la acción policial.