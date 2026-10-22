$!Dañan patrulla de la Policía Municipal y auto particular tras persecución al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Una persecución registrada la mañana de este jueves al sur de la ciudad dejó como saldo una patrulla de la Policía Municipal de Culiacán y un automóvil particular con neumáticos dañados tras el despliegue de artefactos para dañar llantas.
De acuerdo con la información, los agentes detectaron un vehículo Toyota Corolla gris cuyo conductor aceleró la marcha al percatarse de la presencia de la corporación. El seguimiento continuó por el bulevar Agricultores hasta la calle Bibiano Dávalos, donde los ocupantes del automóvil arrojaron los objetos metálicos para intentar evadir la acción policial.
La maniobra causó daños en los neumáticos de la patrulla con número económico 4335 y en un Honda Civic blanco que circulaba por la zona. Tras el incidente, otros elementos acudieron a auxiliar a sus compañeros y posteriormente trasladaron la unidad oficial a un establecimiento para el reemplazo de las llantas.
En el sitio fueron localizados varios de estos artefactos, así como otros que quedaron incrustados en los neumáticos afectados. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el conductor del Toyota Corolla fue localizado o puesto a disposición.