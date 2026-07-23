Darcy Zataráin, músico y productor, entre asesinados durante madrugada en Mazatlán

Durante la madrugada de este jueves se registró un ataque armado en la Colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, dejandro tres personas asesinadas, entre ellas el músico y productor Darcy Zataráin, quien murió en el hospital A través de las redes sociales se dio a conocer el este crimen y colegas del medio artístico, como Roberto Junior informó de este hecho a todos sus seguidores, lamentando su partida, además de señalar que será un elemento irremplazable.

En redes sociales el cantante Roberto Junior posteó un mensaje, lamentando la muerte de su amigo y elemento de su agrupación. “No tengo palabras, se nos fue un guerrero, muy triste de dar esta desgracia que nos tiene profundamente tristes. ¡Siempre vas a vivir en mi corazón y en el de todos los que te conocimos mi Darzy Zataráin, un corazón lleno de sueños y metas que teníamos por cumplir!”, dijo.

Roberto Junior comparte en sus estados la noticia.