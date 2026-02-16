$!‘De aquí se llevaron a 10, a otros 4 ya los traían’: privación de la libertad de mineros en Residencial Clementina

CONCORDIA. _ En el Residencial Clementina, ubicado al norponiente de la ciudad de Concordia, fueron privados 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, pero los perpetradores ya traían a otras cuatro personas privadas de la libertad en otros puntos de este municipio, de acuerdo con testimonios de las pocas personas que se atreven a comentar algo de estos hechos. Incluso algunas dicen que en total fueron privadas de la libertad 14 a 15 personas el pasado 23 de enero en este municipio. Agregaron que las personas armadas ingresaron al Residencial Clementina cerca de las 7:00 horas y se llevaron también al guardia que se encontraba brindando vigilancia en la caseta de entrada.

A los días en las inmediaciones del lugar hubo mucha vigilancia, después personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa aseguró el inmueble, con todo lo que había en su interior, entre ellos al menos 11 camionetas que siguen estacionadas en el lugar. Posteriormente en la entrada fueron colocadas cinco coronas florales en memoria de igual cantidad de mineros ya localizados sin vida y entregados a sus familiares y también fueron colocadas 12 veladoras, pero hasta este lunes nada más quedan siete en el lugar.

Del 1 de febrero en que se reforzó el operativo de búsqueda de los mineros privados de la libertad a la fecha han sido encontrados 14 cuerpos en fosas clandestinas en inmediaciones de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal, cinco de ellos de los mineros en mención.