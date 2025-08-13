De dos a tres policías renuncian cada mes en Sinaloa; SSPE lo considera normal

CULIACÁN. _ Entre dos y tres agentes presentan su renuncia cada mes a la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, informó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Verona Hernández Valenzuela, quien consideró esta cifra como parte de una rotación habitual de personal.

La funcionaria descartó que estas salidas representen una desbandada o una situación atípica dentro de la institución, pese al contexto de violencia que atraviesa la entidad.

De acuerdo con registros oficiales, en lo que va del conflicto interno entre grupos del crimen organizado, han sido asesinados al menos 46 elementos de distintas corporaciones, entre ellas policías municipales, estatales y federales.

“No ha habido renuncias masivas, ha habido renuncias normales, se habla de dos a tres elementos al mes, que es una renuncia que se considera normal, que ha sido así. No se ha establecido un número definitivo, pero es un promedio”, precisó Hernández Valenzuela.

Las bajas de los agentes, que la SSPE considera normales, se dan durante una ola de violencia que azota al estado y en la que han sido víctimas habituales de hechos violentos elementos de las corporaciones locales de seguridad pública.

De manera consecutiva, esta semana se han registrado ataques a balazos contra agentes de la Policía Estatal y Policía Municipal de Culiacán. Pasado el mediodía del 12 de agosto, el Grupo Polígono conformado por efectivos de ambas corporaciones fueron agredidos por civiles sobre la carretera que conduce hacia Imala, cerca del Hospital General de Culiacán; un oficial estatal resultó con herida leve.

Y la mañana de este 13 de agosto, sujetos armados interceptaron a Iván Alfonso “N”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, cuando circulaba en su vehículo particular sobre la avenida Venustiano Carranza, en pleno Centro de la ciudad.

Solo en julio, también han sido asesinados los agentes de la Policía Municipal de Culiacán, Huitzi Missael de 35 años, identificado como ex oficial, hallado sin vida el 29 de julio; el día 16 por la noche, Ricardo Eleno “N”, integrante del escuadrón motorizado de la agencia municipal, fue privado de la vida en la colonia Libertad.

Apenas un día antes, el 15 de julio, el David Cristóbal “N” o el comandante Nitro de la Policía Estatal perdió la vida al ser agredido sobre el bulevar Pedro Infante, al mediodía, en un atentado donde viajaba en su camioneta junto con su esposa, quien resultó herida de gravedad.