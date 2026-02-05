$!De la omisión a la tragedia: tras la muerte del Dr. Píndaro al caer en socavón en Guasave

GUASAVE. _ La muerte del doctor Píndaro Álvarez Ruiz no ocurrió en un instante; se gestó durante seis meses de inacción oficial. Lo que para las autoridades era un pendiente de obra pública ubicado en la avenida Juan Carrasco, en el municipio de Guasave, para la comunidad científica y la familia del investigador se convirtió en una trampa mortal durante la madrugada del pasado domingo 1 de febrero.

El origen del socavón que terminó con la vida del investigador fue reportado por vecinos y comerciantes de la avenida Juan Carrasco, entre las intersecciones de Blas Valenzuela y Macario Gaxiola, desde agosto de 2025.

A pesar de tratarse de una de las arterias principales, el municipio de Guasave no atendió la reparación del desperfecto, por lo que permaneció abierto, sin ser intervenido y con señalización deficiente durante seis meses.

El fatal accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de febrero, alrededor de las 00:45 horas, y cobró la vida de una persona. La víctima fue identificada como Píndaro Álvarez Ruiz, de 50 años, quien circulaba a bordo de un Nissan Sentra blanco, modelo 2012. Según testigos, la avenida carecía de iluminación adecuada y de barreras de contención visibles, solo había un cono sin reflejantes, por lo que el vehículo cayó de manera violenta y fue prácticamente “tragado” por la tierra.