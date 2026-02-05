$!De la omisión a la tragedia: tras la muerte del Dr. Píndaro al caer en socavón en Guasave

GUASAVE. _ La muerte del doctor Píndaro Álvarez Ruiz no ocurrió en un instante; se gestó durante seis meses de inacción oficial. Lo que para las autoridades era un pendiente de obra pública ubicado en la avenida Juan Carrasco, en el municipio de Guasave, para la comunidad científica y la familia del investigador se convirtió en una trampa mortal durante la madrugada del pasado domingo 1 de febrero.
El origen del socavón que terminó con la vida del investigador fue reportado por vecinos y comerciantes de la avenida Juan Carrasco, entre las intersecciones de Blas Valenzuela y Macario Gaxiola, desde agosto de 2025.
A pesar de tratarse de una de las arterias principales, el municipio de Guasave no atendió la reparación del desperfecto, por lo que permaneció abierto, sin ser intervenido y con señalización deficiente durante seis meses.
El fatal accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de febrero, alrededor de las 00:45 horas, y cobró la vida de una persona. La víctima fue identificada como Píndaro Álvarez Ruiz, de 50 años, quien circulaba a bordo de un Nissan Sentra blanco, modelo 2012. Según testigos, la avenida carecía de iluminación adecuada y de barreras de contención visibles, solo había un cono sin reflejantes, por lo que el vehículo cayó de manera violenta y fue prácticamente “tragado” por la tierra.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja de Guasave acudieron al llamado. En el sitio encontraron al conductor fuera de la unidad, con traumatismos severos. Se realizaron maniobras de extracción y estabilización para trasladarlo de urgencia a una clínica privada.
Pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida, el investigador falleció. La Fiscalía General del Estado confirmó que la causa del deceso fue traumatismo de tórax y trauma cerrado de abdomen, producto del impacto contra el interior del vehículo al caer al vacío.
Investigadores, docentes y alumnos del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-IPN) realizaron una protesta pacífica el martes 3 de febrero, tomando la vialidad para exigir justicia por la muerte del investigador y que el municipio asuma responsabilidad por la presunta negligencia.
El socavón amaneció convertido en un altar, con coronas fúnebres, veladoras y flores colocadas dentro y alrededor del hueco. Integrantes del CIIDIR-IPN rechazaron versiones extraoficiales difundidas por autoridades que apuntan al exceso de velocidad o al consumo de alcohol como causas del accidente, al señalar que no existen peritajes que lo sustenten, y atribuyeron el hecho a la falta de alumbrado y señalización adecuada.
Durante la manifestación, colegas del investigador exigieron que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva que deslinde responsabilidades por la omisión en la reparación de una vía pública que llevaba meses colapsada.
Píndaro Álvarez Ruiz no era un conductor anónimo. Era un pilar del CIIDIR-IPN, dedicado a la investigación aplicada y al desarrollo regional de Sinaloa. Su pérdida deja un vacío en la academia y una mancha en la administración pública local.