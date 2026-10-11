$!De un balazo en la cabeza matan a un hombre en la cochera de su casa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un disparo en la cabeza, asesinan a un hombre en el fraccionamiento Puesta del Sol; vecinos de la víctima lo descubrieron tirado en la cochera de su casa.
Tras el reporte emitido a las 12:15 horas, autoridades se trasladaron al lugar y encontraron al propietario de la vivienda tendido e inmóvil en la zona de la cochera.
Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar a solicitud de Policías Municipales, pero la víctima ya no contaba con signos vitales a causa de un disparo en la cabeza.
Los uniformados acordonaron la zona del ataque hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Al momento el occiso se encuentra sin identificar y su cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.