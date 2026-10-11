$!De un balazo en la cabeza matan a un hombre en la cochera de su casa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un disparo en la cabeza, asesinan a un hombre en el fraccionamiento Puesta del Sol; vecinos de la víctima lo descubrieron tirado en la cochera de su casa.

Tras el reporte emitido a las 12:15 horas, autoridades se trasladaron al lugar y encontraron al propietario de la vivienda tendido e inmóvil en la zona de la cochera.

Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar a solicitud de Policías Municipales, pero la víctima ya no contaba con signos vitales a causa de un disparo en la cabeza.