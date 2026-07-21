De un disparo matan a un hombre en la Colonia Independencia de Mazatlán

MAZATLÁN._ La madrugada de este martes un hombre murió en la colonia Independencia, luego de ser agredido por hombres armados quienes le dispararon a corta distancia para luego huir en una motocicleta.

El ataque se reportó alas 02:30 horas, en la Calle Berbardo Vázquez casi esquina con la Calle Río Piaxtla de la Colonia Independencia.

Al parecer, la victima llegaba a una vivienda sobre la mencionada calle, cuando dos hombres que viajaban en motocicleta se detuvieron frente a él y le dispararon en la cabeza sin mediar palabra.

Elementos del Ejército que patrullaban la zona llegaron en cuestión de minutos acertados por las detonaciones, descubrieron a la víctima tendida en el piso y personal médico procedió a brindarle los primeros auxilios, pero la herida fue letal y ya no contaba con signos vitales.

Al lugar también llegaron Paramédicos de Bomberos Veteranos, pero el personal castrense ya se había hecho cargo de la situación y del parte de hechos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley y hasta el momento se desconoce la identidad del occiso.