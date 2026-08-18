De varios disparos de arma corta, matan a un joven en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un joven de entre 20 y 25 años fue asesinado la noche de este lunes en calles de la Colonia Azteca.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se emitió a las 21:05 horas, indicando la Calle Río Escondido entre las calles Cuauhtémoc y Cuitláhuac del sector mencionado.

La tranquilidad de los vecinos de la Colonia Azteca se vio alterada por una serie de disparos de pistola escuadra que los obligó a refugiarse y a cabo de unos minutos se asomaron por las ventanas y descubrieron el cadáver de un hombre joven tirado a media calle.

Elementos del Ejército que llegaron como primeros respondientes, confirmaron que la victima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y resguardada por el personal castrense, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de dar fe del deceso.