$!De varios disparos matan a un hombre en la colonia Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue acribillado con al menos ocho disparos de arma de fuego y cayó muerto entre dos vehículos estacionados sobre la calle Miguel Hidalgo.
Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 18:30 horas, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón de la colonia Centro.
Al parecer, Pablo de Jesús, como fue identificado por sus familiares, caminaba sobre la calle Álvaro Obregón y al doblar en la esquina con la calle Hidalgo, ya lo esperaba su agresor, quien le disparó en al menos ocho ocasiones hasta verlo caer al pavimento, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.
La zona fue acordonada por policías Municipales y efectivos del Ejército, hasta la llegada de Peritos de la Fiscalía General del Estado que realizó las diligencias de ley.