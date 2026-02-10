$!De varios disparos matan a un hombre en la colonia Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue acribillado con al menos ocho disparos de arma de fuego y cayó muerto entre dos vehículos estacionados sobre la calle Miguel Hidalgo.

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 18:30 horas, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón de la colonia Centro.