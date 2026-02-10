Seguridad
Violencia

De varios disparos matan a un hombre en la colonia Centro de Mazatlán

Los hechos se reportaron en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón
Noroeste/Redacción
10/02/2026 20:44
MAZATLÁN._ Un hombre fue acribillado con al menos ocho disparos de arma de fuego y cayó muerto entre dos vehículos estacionados sobre la calle Miguel Hidalgo.

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 18:30 horas, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón de la colonia Centro.

Al parecer, Pablo de Jesús, como fue identificado por sus familiares, caminaba sobre la calle Álvaro Obregón y al doblar en la esquina con la calle Hidalgo, ya lo esperaba su agresor, quien le disparó en al menos ocho ocasiones hasta verlo caer al pavimento, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada por policías Municipales y efectivos del Ejército, hasta la llegada de Peritos de la Fiscalía General del Estado que realizó las diligencias de ley.

