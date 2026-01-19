$!Decomisa Ejército ametralladora y arsenal en La Vainilla, Culiacán

El decomiso se efectuó tras un despliegue operativo en el que participaron diversas corporaciones de seguridad pública, según información proporcionada por el gabinete de seguridad federal.

Un arsenal que incluía una ametralladora, armas largas y miles de municiones fue asegurado por personal del Ejército Mexicano en las inmediaciones del poblado La Vainilla, perteneciente a este municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos militares localizaron una ametralladora, cuatro armas largas y 68 cargadores. En el sitio también se contabilizaron 2 mil 642 cartuchos, 11 cintas eslabonadas, dos contenedores para munición y cinco chalecos tácticos equipados con placas balísticas.

Hasta el momento, las autoridades federales no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias exactas en las que se realizó el hallazgo ni han informado sobre la detención de personas relacionadas con estos hechos.

Todo el armamento y el equipo táctico fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para que se inicie la indagatoria por los delitos que resulten.