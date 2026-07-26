$!Decomisa GOES camioneta blindada tipo ‘monstruo’ dentro de una bodega en Concordia

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dicha unidad fue localizada dentro de una presunta bodega abandonada, la cual hallaron tras patrullajes preventivos.

Un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”, fue asegurado por elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en la zona rural de Concordia.

Según información obtenida por otras fuentes, dicha bodega se encontraba en una finca conocida como La Española.

Al adentrarse en el inmueble, los uniformados descubrieron la camioneta blindada, marca GMC sin número de serie ni placas de circulación.

Además, fue decomisado un cofre metálico con una cinta eslabonada con 100 cartuchos calibre .50., un cargador para fusil Barrett del mismo calibre con 10 cartuchos, y 50 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros.

La unidad, el cargador y los cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para llevar a cabo las diligencias correspondientes.