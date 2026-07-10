$!Decomisa la Marina cajas de ‘chocolate’ con sustancias alucinógenas en Mazatlán; hay 4 detenidos

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que, durante recorridos terrestres motorizados, personal naval realizó la detención de estas cuatro personas y el aseguramiento de la droga, aunque no especifico el día, lugar y hora de estos hechos.

MAZATLÁN._ Cuatro personas fueron detenidas y se decomisaron dos cajas de chocolate con aparentes sustancias alucinógenas, aproximadamente 724 cigarrillos y 244 bolsas con mariguana en Mazatlán.



Otro golpe al narco en Rosario

En otro hecho, derivado de recorridos terrestres, personal naval aseguró, en inmediaciones del poblado Huizache, en Rosario, dos vehículos, uno con reporte de robo, tres armas largas, 104 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y una cubeta de poncha llantas; asimismo, 2 mil 612 dosis con sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 61 dosis y tres bolsas con hierba seca con características similares a la mariguana.

Por otra parte, en una tercera acción, una denuncia anónima alertó sobre la existencia de material explosivo cerca del río Elota, Playa Ceuta y Bellavista.

Ante el hecho, elementos navales acudieron al sitio y constataron la existencia de dos artefactos de fabricación artesanal hechos de hierro, con características similares a un mortero; se aseguró un arma larga, siete cargadores y 458 cartuchos útiles de diversos calibres.

Los efectos asegurados, así como los presuntos infractores, fueron puestos a disposición de la autoridad legal correspondiente para determinar su situación jurídica a la que haya lugar.