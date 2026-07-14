$!Decomisa Marina armamento, cargadores, cartuchos y un vehículo en dos hechos en Escuinapa

A través de un comunicado, la Semar dio a conocer que en un primer evento, durante patrullajes de vigilancia terrestre en inmediaciones de los poblados Isla del Bosque y Palmito Verde, municipio de Escuinapa, personal de la Armada de México aseguró un vehículo tipo pick up, tres armas largas, 21 cargadores y 609 cartuchos útiles de diversos calibres.

ESCUINAPA._ Personal naval aseguró armamento, cargadores, cartuchos y un vehículo en dos eventos distintos en el municipio de Escuinapa, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval.

En un segundo evento, derivado de un reporte recibido sobre la detonación de posibles artefactos explosivos en la colonia Francisco I. Madero, municipio de Escuinapa, personal naval localizó y aseguró 12 cargadores y 174 cartuchos útiles de diversos calibres.

Los efectos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de continuar realizando operaciones que contribuyan al mantenimiento del Estado de derecho, así como a la paz y seguridad de la población en el estado de Sinaloa.