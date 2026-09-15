$!Decomisa Marina armas, vehículos, drogas, municiones y equipo táctico en Mazatlán y Escuinapa

MAZATLÁN._ Armas, vehículos, presunta sustancia ilícita, municiones y equipo táctico en Sinaloa, fueron decomisados por elementos de la Secretaría de Marina, en Mazatlán y Escuinapa.

A través de un comunicado, la Semar, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que en días pasados personal naval en dos diferentes eventos realizó el aseguramiento de armas, vehículos, presunta sustancia ilícita, municiones y equipo táctico en Sinaloa.

El primer evento se llevó a cabo durante recorrido de vigilancia terrestre en la localidad de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, donde se logró el aseguramiento de dos vehículos, dos armas, cartuchos, cargadores, seis placas balísticas, cuatro chalecos y un casco táctico.