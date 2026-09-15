$!Decomisa Marina armas, vehículos, drogas, municiones y equipo táctico en Mazatlán y Escuinapa

MAZATLÁN._ Armas, vehículos, presunta sustancia ilícita, municiones y equipo táctico en Sinaloa, fueron decomisados por elementos de la Secretaría de Marina, en Mazatlán y Escuinapa.
A través de un comunicado, la Semar, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informa que en días pasados personal naval en dos diferentes eventos realizó el aseguramiento de armas, vehículos, presunta sustancia ilícita, municiones y equipo táctico en Sinaloa.
El primer evento se llevó a cabo durante recorrido de vigilancia terrestre en la localidad de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, donde se logró el aseguramiento de dos vehículos, dos armas, cartuchos, cargadores, seis placas balísticas, cuatro chalecos y un casco táctico.
En el segundo evento en el marco de “Operación Sable”, mientras personal naval efectuaba recorridos y patrullaje de disuasión para la prevención del delito sobre la avenida Gaviotas en Mazatlán, se localizó una bolsa que contenía 48 bolsas de plástico con polvo blanco con características similares a la cocaína, un cigarro eléctrico, cuatro bolsas de plástico y un tubo con hierba seca con características propias de la mariguana y dos bolsas más con una pastilla al interior de cada una.
Los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y la integración de las carpetas de investigación correspondientes.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México ratifica su firme compromiso con las familias sinaloenses para combatir la delincuencia organizada, minimizar la capacidad operativa de los grupos criminales y salvaguardar el Estado de derecho en la entidad.