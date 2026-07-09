$!Decomisan 10 armas largas, más de mil cartuchos y droga en Rosario

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 10 armas largas, 92 cargadores, mil 100 cartuchos, diversas dosis de droga y equipo táctico en el municipio de Rosario, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El aseguramiento fue dado a conocer mediante un comunicado conjunto, en el que las autoridades no precisaron las circunstancias en las que se realizó el aseguramiento ni la ubicación exacta donde fueron localizados los objetos asegurados.