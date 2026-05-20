$!Decomisan 109 explosivos caseros y droga en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Dos civiles fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en posesión de 109 artefactos explosivos improvisados y de nueve kilos de mariguana cuando circulaban por calles de este municipio.

Lo anterior fue dado a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad Federal, sin embargo, la narrativa del reporte oficial omitió precisar la ubicación exacta donde se llevó a cabo el aseguramiento y la correspondiente detención de los presuntos implicados.