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Decomisan 109 explosivos caseros y droga en Badiraguato

Personal del Ejército Mexicano interceptó a dos personas en un automóvil sedán con 109 artefactos explosivos improvisados y nueve kilogramos de mariguana
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
20/05/2026 13:55
20/05/2026 13:55

BADIRAGUATO. _ Dos civiles fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en posesión de 109 artefactos explosivos improvisados y de nueve kilos de mariguana cuando circulaban por calles de este municipio.

Lo anterior fue dado a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad Federal, sin embargo, la narrativa del reporte oficial omitió precisar la ubicación exacta donde se llevó a cabo el aseguramiento y la correspondiente detención de los presuntos implicados.

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El informe se limita a detallar que ambos hombres se desplazaban en un automóvil sedán de color blanco. Su marcha fue interrumpida cuando el personal castrense realizaba recorridos terrestres de vigilancia y tareas de prevención del delito en los caminos del municipio serrano.

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Tanto los civiles detenidos como el material explosivo casero y el enervante asegurado fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para dar inicio a las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica de los involucrados.

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