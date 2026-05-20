$!Decomisan 109 explosivos caseros y droga en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Dos civiles fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en posesión de 109 artefactos explosivos improvisados y de nueve kilos de mariguana cuando circulaban por calles de este municipio.
Lo anterior fue dado a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad Federal, sin embargo, la narrativa del reporte oficial omitió precisar la ubicación exacta donde se llevó a cabo el aseguramiento y la correspondiente detención de los presuntos implicados.
El informe se limita a detallar que ambos hombres se desplazaban en un automóvil sedán de color blanco. Su marcha fue interrumpida cuando el personal castrense realizaba recorridos terrestres de vigilancia y tareas de prevención del delito en los caminos del municipio serrano.
Tanto los civiles detenidos como el material explosivo casero y el enervante asegurado fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para dar inicio a las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica de los involucrados.