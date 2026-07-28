$!Decomisan 1.14 toneladas de presunta cocaína en operativo marítimo frente a Chiapas

CHIAPAS. _ La Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente 1.14 toneladas de presunta cocaína durante un operativo marítimo realizado en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas, donde además fueron detenidos tres presuntos tripulantes de una embarcación utilizada para el traslado de la droga.
El aseguramiento ocurrió a unas 385 millas náuticas (713 kilómetros) al suroeste de Chiapas, cuando personal de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, detectó una embarcación menor equipada con cuatro motores fuera de borda durante labores de patrullaje y vigilancia marítima.
En la inspección, los elementos navales localizaron 38 bultos con un peso aproximado de mil 140 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, además de 33 bidones con alrededor de 840 litros de combustible y dos radiobalizas, equipo comúnmente utilizado en operaciones de navegación de largo alcance.
Los tres ocupantes de la embarcación fueron detenidos y, junto con la droga y los objetos asegurados, trasladados a Puerto Chiapas, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para la integración de la carpeta de investigación y la determinación del peso ministerial del cargamento.
De acuerdo con las autoridades federales, el decomiso representa una afectación económica estimada en 248 millones 947 mil 500 pesos para las organizaciones delictivas, además de impedir que más de dos millones de dosis llegaran al mercado ilícito.
Con este aseguramiento, las autoridades informaron que durante la presente administración se han decomisado cerca de 80 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, cifra a la que se sumará este cargamento una vez que concluya el proceso de certificación ministerial.