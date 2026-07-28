$!Decomisan 1.14 toneladas de presunta cocaína en operativo marítimo frente a Chiapas

CHIAPAS. _ La Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente 1.14 toneladas de presunta cocaína durante un operativo marítimo realizado en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas, donde además fueron detenidos tres presuntos tripulantes de una embarcación utilizada para el traslado de la droga.

El aseguramiento ocurrió a unas 385 millas náuticas (713 kilómetros) al suroeste de Chiapas, cuando personal de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, detectó una embarcación menor equipada con cuatro motores fuera de borda durante labores de patrullaje y vigilancia marítima.