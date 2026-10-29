$!Decomisan 15 kilos de precursor para fentanilo en Ahome y arsenal en Concordia

AHOME. _ En dos acciones distintas realizadas por elementos del Ejército Mexicano en los municipios de Ahome y Concordia, fueron asegurados 15 kilos de un precursor químico para la elaboración de fentanilo, cinco armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y placas balísticas.

Los aseguramientos fueron informados mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad federal, en el que no se detallaron las circunstancias en que se realizaron los operativos.

En el poblado Villa de Ahome, en el municipio del mismo nombre, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 15 kilos de feniletil, señalado por las autoridades como un precursor químico utilizado en la fabricación de fentanilo.