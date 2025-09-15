Seguridad
|
Droga asegurada

Decomisan 1.5 toneladas de metanfetamina en el puerto de Mazatlán

Elementos de la Marina detectaron un cargamento oculto en un tractocamión durante una inspección en la terminal de transbordadores. La droga tendría un valor de más de 426 millones de pesos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/09/2025 11:12
15/09/2025 11:12

MAZATLÁN. _ Durante una operación de vigilancia y control en la terminal de transbordadores del puerto de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.5 toneladas de posible metanfetamina, ocultas en un doble fondo de un tractocamión acoplado a una caja.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), el decomiso fue realizado por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, quienes detectaron irregularidades durante una inspección con equipo de rayos X y el apoyo de tres binomios caninos.

$!Decomisan 1.5 toneladas de metanfetamina en el puerto de Mazatlán

Al revisar la unidad, los marinos localizaron un compartimento oculto donde se hallaron 494 paquetes y seis bolsas con una sustancia que presenta características similares a la metanfetamina. El peso total del cargamento asciende a aproximadamente 1.5 toneladas.

El tractocamión y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

$!Decomisan 1.5 toneladas de metanfetamina en el puerto de Mazatlán

Según estimaciones oficiales, este aseguramiento representa un golpe económico de más de 426 millones de pesos para la delincuencia organizada, y evitó que al menos 1.5 millones de dosis de droga llegaran al mercado ilegal.

La operación se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

#Seguridad
#Mazatlán
#Tráfico de drogas
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube