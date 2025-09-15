$!Decomisan 1.5 toneladas de metanfetamina en el puerto de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Durante una operación de vigilancia y control en la terminal de transbordadores del puerto de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.5 toneladas de posible metanfetamina, ocultas en un doble fondo de un tractocamión acoplado a una caja. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), el decomiso fue realizado por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, quienes detectaron irregularidades durante una inspección con equipo de rayos X y el apoyo de tres binomios caninos.

Al revisar la unidad, los marinos localizaron un compartimento oculto donde se hallaron 494 paquetes y seis bolsas con una sustancia que presenta características similares a la metanfetamina. El peso total del cargamento asciende a aproximadamente 1.5 toneladas. El tractocamión y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.