$!Decomisan 36 armas y equipo de comunicación en revisión en el penal de Aguaruto

CULIACÁN. _ Durante una inspección en uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, agentes del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), adscritos a la Policía Estatal Preventiva, aseguraron objetos prohibidos, en un operativo, realizado este miércoles.
Entre los hallazgos se decomisaron 36 armas punzocortantes de fabricación artesanal, conocidas como “puntas”, dos objetos contundentes, dos básculas grameras y una pistola de clavos.
Además, fueron asegurados dispositivos que facilitan la comunicación no autorizada con el exterior: cinco teléfonos celulares, seis cargadores, dos bandas anchas y dos módems. También se incautaron dos máquinas artesanales utilizadas para tatuar.
La revisión se llevó a cabo con el respaldo perimetral del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad en la periferia del complejo.
Todos los artículos prohibidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la inspección concluyó sin que se registraran incidentes y que se mantuvo el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.