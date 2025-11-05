$!Decomisan 36 armas y equipo de comunicación en revisión en el penal de Aguaruto

CULIACÁN. _ Durante una inspección en uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, agentes del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), adscritos a la Policía Estatal Preventiva, aseguraron objetos prohibidos, en un operativo, realizado este miércoles.

Entre los hallazgos se decomisaron 36 armas punzocortantes de fabricación artesanal, conocidas como “puntas”, dos objetos contundentes, dos básculas grameras y una pistola de clavos.

Además, fueron asegurados dispositivos que facilitan la comunicación no autorizada con el exterior: cinco teléfonos celulares, seis cargadores, dos bandas anchas y dos módems. También se incautaron dos máquinas artesanales utilizadas para tatuar.