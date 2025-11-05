Seguridad
Fentanilo

Decomisan 45 paquetes de fentanilo en carro abandonado en Villa Unión

La droga fue encontrada al interior de un vehículo abandonado en el poblado Caleritas; los indicios fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República para la investigación correspondiente
Noroeste Redacción |
05/11/2025 15:25
MAZATLÁN. _ Un total de 45 paquetes de fentanilo, ocultos en un vehículo abandonado en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, fueron incautados por elementos de seguridad federal.

El hallazgo tuvo lugar en el poblado Caleritas, durante labores de patrullaje terrestre por parte del personal de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuando ubicaron un automóvil aparentemente abandonado.

Al inspeccionar el interior de la unidad, los elementos de seguridad descubrieron los 45 envoltorios que contenían la sustancia ilícita.

Tanto el vehículo como la considerable cantidad de droga fueron asegurados de inmediato y trasladados ante el agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR). La autoridad ministerial abrió la carpeta de investigación para determinar la procedencia y el destino final del cargamento.

#Seguridad
#Mazatlán
#Fentanilo
