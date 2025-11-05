Decomisan 45 paquetes de fentanilo en carro abandonado en Villa Unión

MAZATLÁN. _ Un total de 45 paquetes de fentanilo, ocultos en un vehículo abandonado en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, fueron incautados por elementos de seguridad federal.

El hallazgo tuvo lugar en el poblado Caleritas, durante labores de patrullaje terrestre por parte del personal de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuando ubicaron un automóvil aparentemente abandonado.

Al inspeccionar el interior de la unidad, los elementos de seguridad descubrieron los 45 envoltorios que contenían la sustancia ilícita.

Tanto el vehículo como la considerable cantidad de droga fueron asegurados de inmediato y trasladados ante el agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR). La autoridad ministerial abrió la carpeta de investigación para determinar la procedencia y el destino final del cargamento.