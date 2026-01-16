Decomisan armas blancas en módulo femenil del Penal Goros II, en Ahome

Elementos custodios y de seguridad pública del Estado inspeccionaron el módulo femenil del Centro Penitenciario de Goros II, en el municipio de Ahome.

Las acciones fueron encabezadas por agentes de la Policía Estatal Preventiva, quienes hallaron seis cuchillos en el inmueble.

Además de ello, decomisaron unas tijeras, un dispositivo USB, dos cables para cargador de celular y dos cajas para cargador de celular.

Tales objetos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.