$!Decomisan armas blancas y celulares en operativo en el penal de Goros II, Ahome

El convoy ingresó al mediodía de este viernes para iniciar una revisión exhaustiva en los módulos y patios del centro penitenciario.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, contó con la participación de la Guardia Nacional y el apoyo perimetral del Ejército Mexicano.

De acuerdo a un comunicado, este cateo, realizado por autoridades estatales y federales, tenía como objetivo asegurar objetos prohibidos y mantener el orden en el penal.

AHOME._ Cuchillos, puntas, tijeras, desarmadores, martillo, varilla y segueta, además de celulares, radio, auriculares y cargadores, se decomisaron la tarde de este viernes tras un cateo realizado en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Goros II.



Material decomisado

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la revisión se desarrolló sin incidentes y resultó en el aseguramiento de diversos objetos prohibidos, entre los que se encuentran armas blancas y teléfonos celulares.

Armas y herramientas hechizas: cuatro cuchillos, 19 puntas, dos tijeras, siete desarmadores, un martillo hechizo, una varilla y una segueta.

Comunicaciones y accesorios: dos celulares en mal estado, un radio, dos auriculares, cuatro cajas para cargador, un cable para cargador y una memoria USB.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes sobre su origen y posible uso, esto como consecuencia derivada de las riñas al interior del penal en meses anteriores.

A pesar de que el objetivo era encontrar droga y armas de fuego, en esta ocasión no se reportaron hallazgos de este tipo.

De acuerdo con versiones extraoficiales de internos, los recientes cambios en la dirección del Cecjude podrían haber influido en que no se localizaran objetos ilícitos de mayor gravedad, ya que el anterior director era señalado de permitir su ingreso.

La Secretaría de Seguridad Pública precisó que la revisión se realizó en estricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y aseguró que continuará con las acciones interinstitucionales de inspección y control en los centros penitenciarios del estado.