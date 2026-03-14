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Decomisan armas de fuego y puntas en revisión dentro del Penal de Aguaruto

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/03/2026 10:43
14/03/2026 10:43

Personal de seguridad pública y custodios del Centro Penitenciario de Aguaruto decomisaron objetos ilícitos tras una revisión a este reclusorio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que las acciones estuvieron encabezadas por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva.

$!Decomisan armas de fuego y puntas en revisión dentro del Penal de Aguaruto

Sin especificar los módulos en que realizaron la inspección, aseguraron dos pistolas, una calibre .40 milímetros y otra de calibre 9 milímetros, así como cuatro cargadores calibre .40 milímetros, un cargador calibre 9 milímetros, 60 cartuchos calibre .40 milímetros, y 15 cartuchos calibre 9 milímetros.

Asimismo, encontraron dos cargadores para teléfono y siete puntas de diferentes estilos.

Dichos objetos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

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