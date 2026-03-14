$!Decomisan armas de fuego y puntas en revisión dentro del Penal de Aguaruto

Personal de seguridad pública y custodios del Centro Penitenciario de Aguaruto decomisaron objetos ilícitos tras una revisión a este reclusorio.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que las acciones estuvieron encabezadas por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva.
Sin especificar los módulos en que realizaron la inspección, aseguraron dos pistolas, una calibre .40 milímetros y otra de calibre 9 milímetros, así como cuatro cargadores calibre .40 milímetros, un cargador calibre 9 milímetros, 60 cartuchos calibre .40 milímetros, y 15 cartuchos calibre 9 milímetros.
Asimismo, encontraron dos cargadores para teléfono y siete puntas de diferentes estilos.
Dichos objetos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.