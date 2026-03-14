$!Decomisan armas de fuego y puntas en revisión dentro del Penal de Aguaruto

Personal de seguridad pública y custodios del Centro Penitenciario de Aguaruto decomisaron objetos ilícitos tras una revisión a este reclusorio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que las acciones estuvieron encabezadas por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva.