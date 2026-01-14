Decomisan armas largas y municiones en la zona rural de Culiacán

Elementos militares decomisaron armas largas y municiones tras recorridos de vigilancia en la zona rural al norte de Culiacán.

Personal del Ejército Mexicano desplegó patrullajes rutinarios en el poblado Agua Blanca, donde localizó dos armas largas que quedaron bajo resguardo.

Junto a los fusiles, se aseguraron 10 cargadores y 300 cartuchos, los cuales se encontraban abandonados entre la terracería.

Por ello, todos los objetos relacionados con el hecho fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las indagatorias correspondientes.