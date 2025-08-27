$!Decomisan armas y drogas en penal de Aguaruto tras conato de riña en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) aseguraron armamento, droga y objetos prohibidos durante una revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto, realizada este miércoles por la mañana, luego de un conato de riña entre internos.
La intervención se llevó a cabo en tres módulos del penal con apoyo de una Base de Operaciones de la Guardia Nacional y otra del Ejército Mexicano, que brindaron seguridad perimetral. También participaron en la coordinación la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
Durante la inspección, las autoridades decomisaron cinco pistolas calibre 9 mm con cargadores abastecidos; dos pistolas calibre .45 con cargadores abastecidos; un cargador desabastecido calibre 9 mm; un cargador calibre .45; ocho cartuchos calibre .38 Súper; veintiún cartuchos calibre 9 mm; 110 dosis de polvo blanco con características de cocaína; 22 envoltorios con hierba verde, presuntamente marihuana; un módem para internet y dos radios de comunicación.
Todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, quienes integrarán la evidencia en las investigaciones correspondientes.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la revisión concluyó sin incidentes y fue realizada con estricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.