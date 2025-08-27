$!Decomisan armas y drogas en penal de Aguaruto tras conato de riña en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) aseguraron armamento, droga y objetos prohibidos durante una revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto, realizada este miércoles por la mañana, luego de un conato de riña entre internos.

La intervención se llevó a cabo en tres módulos del penal con apoyo de una Base de Operaciones de la Guardia Nacional y otra del Ejército Mexicano, que brindaron seguridad perimetral. También participaron en la coordinación la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.