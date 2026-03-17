$!Decomisan arsenal, explosivos y metanfetamina en Concordia durante operativos militares

CONCORDIA. _ En dos operativos distintos realizados en el municipio de Concordia, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal que incluye armas largas, explosivos de fabricación casera, municiones y diversas dosis de sustancias ilícitas, de acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

A través de un reporte oficial que omitió detalles técnicos sobre la localización exacta de las intervenciones, las autoridades federales informaron que, en una primera acción, el personal militar localizó un arma larga y 14 artefactos explosivos improvisados. En este mismo aseguramiento se contabilizaron tres cargadores, 802 cartuchos, así como 2 mil dosis de metanfetamina y 65 de marihuana.