$!Decomisan arsenal y drogas tras cateo en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron un arsenal, drogas y equipo táctico durante un cateo realizado en un inmueble del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en Culiacán.
La acción se derivó de trabajos de inteligencia orientados a debilitar a grupos delictivos que operan en la entidad, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las investigaciones permitieron ubicar un domicilio presuntamente utilizado para el resguardo de armamento y sustancias ilícitas.
Con los datos de prueba recabados, las autoridades obtuvieron de un juez de control la orden de cateo correspondiente, la cual fue ejecutada mediante un operativo de seguridad en el lugar.
Durante la diligencia, los agentes localizaron 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, así como aproximadamente 80 litros y 150 kilos de sustancias ilícitas, además de equipo táctico.
El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo policial. Lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.