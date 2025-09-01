$!Decomisan arsenal y drogas tras cateo en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron un arsenal, drogas y equipo táctico durante un cateo realizado en un inmueble del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en Culiacán.

La acción se derivó de trabajos de inteligencia orientados a debilitar a grupos delictivos que operan en la entidad, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las investigaciones permitieron ubicar un domicilio presuntamente utilizado para el resguardo de armamento y sustancias ilícitas.