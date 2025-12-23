Seguridad
Esculque en el penal

Decomisan botellas de whisky y celulares dentro del Penal de Aguaruto, en Culiacán

Tras la inspección a dos módulos del reclusorio, elementos de seguridad aseguran accesorios para celulares, además de presunta marihuana
Noroeste Redacción
23/12/2025 16:03
Oficiales de seguridad pública y custodios decomisaron objetos ilícitos, como botellas de whisky y teléfonos celulares, tras una revisión al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Entre los hallazgos se contabilizaron tres botellas de whisky y tres teléfonos celulares, además de diversos accesorios para estos dispositivos.

Asimismo, fueron asegurados cinco cargadores, 23 tarjetas de telefonía, cuatro cables para celular, una pantalla, un módem y cuatro puntas hechizas.

Durante la inspección también se localizó un envoltorio de poliuretano con hierba con características similares a la marihuana.

La revisión fue encabezada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, y todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

#Culiacán
#Seguridad
#Penal de Aguaruto
