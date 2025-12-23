$!Decomisan botellas de whisky y celulares dentro del Penal de Aguaruto, en Culiacán

Oficiales de seguridad pública y custodios decomisaron objetos ilícitos, como botellas de whisky y teléfonos celulares, tras una revisión al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Entre los hallazgos se contabilizaron tres botellas de whisky y tres teléfonos celulares, además de diversos accesorios para estos dispositivos.

Asimismo, fueron asegurados cinco cargadores, 23 tarjetas de telefonía, cuatro cables para celular, una pantalla, un módem y cuatro puntas hechizas.