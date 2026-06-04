$!Decomisan casi mil cartuchos y equipo táctico en operativo federal en El Quelite, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un total de 955 cartuchos, cargadores, equipo balístico, dispositivos de radiocomunicación y un vehículo con reporte de robo fueron asegurados por fuerzas federales en la sindicatura de El Quelite, al norte del municipio de Mazatlán.
De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad, el aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano y Guardia Nacional durante un despliegue operativo efectuado en esa región.
Entre lo asegurado se encuentran un vehículo con reporte de robo, 955 cartuchos útiles, 18 cargadores, cinco chalecos balísticos, seis placas balísticas, una celda solar y un equipo de radiocomunicación.
Las autoridades federales no precisaron las circunstancias que dieron origen al operativo ni el lugar exacto donde fueron localizados los objetos asegurados, limitándose a informar los resultados mediante un comunicado conjunto.
El despliegue de seguridad se llevó a cabo el miércoles 3 de junio en la sindicatura de El Quelite, luego del reporte de un presunto enfrentamiento armado registrado sobre el camino que conduce a la comunidad de La Sábila.
Tras las acciones implementadas en la zona, autoridades localizaron a dos personas sin vida, aunque hasta el momento no se ha informado si existe relación directa entre ese hallazgo y el material asegurado.