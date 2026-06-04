$!Decomisan casi mil cartuchos y equipo táctico en operativo federal en El Quelite, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un total de 955 cartuchos, cargadores, equipo balístico, dispositivos de radiocomunicación y un vehículo con reporte de robo fueron asegurados por fuerzas federales en la sindicatura de El Quelite, al norte del municipio de Mazatlán.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad, el aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano y Guardia Nacional durante un despliegue operativo efectuado en esa región.

Entre lo asegurado se encuentran un vehículo con reporte de robo, 955 cartuchos útiles, 18 cargadores, cinco chalecos balísticos, seis placas balísticas, una celda solar y un equipo de radiocomunicación.