$!Decomisan celulares y armas blancas en nueva revisión al Penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN._ Este sábado 8 de noviembre, autoridades de seguridad realizaron una nueva revisión dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, que arrojó aseguramiento de celulares y armas blancas.

Entre lo incautado están cinco teléfonos celulares, así como cuatro objetos punzocortantes conocidos como “puntas”.