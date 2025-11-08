Seguridad
Decomisan celulares y armas blancas en nueva revisión al Penal de Aguaruto, en Culiacán

Elementos de grupo especial de la PEP y autoridades federales aseguran una docena de accesorios para teléfonos y objetos ilícitos en el reclusorio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/11/2025 09:13
08/11/2025 09:13

CULIACÁN._ Este sábado 8 de noviembre, autoridades de seguridad realizaron una nueva revisión dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, que arrojó aseguramiento de celulares y armas blancas.

Entre lo incautado están cinco teléfonos celulares, así como cuatro objetos punzocortantes conocidos como “puntas”.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, junto con Guardia Nacional y Ejército Mexicano, aseguraron también 12 cargadores para celular y una ánfora licorera.

Los objetos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

