$!Decomisan celulares y drogas en revisión al penal de Aguaruto, en Culiacán

La inspección estuvo encabezada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, junto con fuerzas federales.

CULIACÁN._ Autoridades realizaron una nueva revisión al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, que arrojó como resultado el aseguramiento de objetos ilícitos.

Los trabajos arrojaron el decomiso de cinco bolsas de plástico transparente con aproximadamente de 200 gramos de presunta mariguana, tres teléfonos celulares, cinco cargadores para celular y ocho puntas.

Todo lo anterior fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

La revisión culminó sin incidentes y se informó que se realizó en apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.