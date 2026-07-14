$!Decomisan celulares y presunta droga en penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un total de 26 teléfonos celulares, dosis de presunta marihuana y diversos objetos prohibidos fueron asegurados durante revisiones realizadas en cuatro módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto por autoridades del Grupo Interinstitucional.
El operativo fue encabezado por elementos estatales y custodios penitenciarios, con el apoyo de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional, mientras que personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional brindó seguridad en el perímetro del penal durante las inspecciones.
Como resultado de las revisiones, las autoridades aseguraron los 26 teléfonos celulares, 34 cargadores, nueve cables USB, dos cables auxiliares, un módem de banda ancha para internet, una tarjeta SIM y dos chips para telefonía móvil. Además, localizaron 42 dosis de presunta marihuana, dos cigarrillos elaborados con la misma sustancia, dos molinos para marihuana y dos pipas.
Entre los objetos prohibidos también fueron decomisados un amplificador de música, un vapeador, una memoria USB, dos tijeras, 18 puntas, un audífono inteligente y un control para videojuego.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que realizarán las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y la posible comisión de delitos.
Las autoridades informaron que las revisiones concluyeron sin incidentes y se realizaron bajo los protocolos establecidos para los centros penitenciarios.