$!Decomisan celulares y presunta droga en penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un total de 26 teléfonos celulares, dosis de presunta marihuana y diversos objetos prohibidos fueron asegurados durante revisiones realizadas en cuatro módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto por autoridades del Grupo Interinstitucional.

El operativo fue encabezado por elementos estatales y custodios penitenciarios, con el apoyo de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional, mientras que personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional brindó seguridad en el perímetro del penal durante las inspecciones.