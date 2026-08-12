$!Decomisan diversas drogas y más de 800 cigarros tras cateo a un inmueble en la avenida Insurgentes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Mariguana, metanfetaminas, cocaína y más de 800 cigarros fueron decomisados tras un cateo a un inmueble en la avenida Insurgentes, en Mazatlán, informó la Secretaría de Marina.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en eventos diferentes, informa que personal naval en coordinación interinstitucional efectuó el aseguramiento de armamento y presunta droga en el estado de Sinaloa.
El primer evento se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, efectuando una orden de cateo en un inmueble ubicado en la avenida Insurgentes, en el municipio de Mazatlán.
En este contexto, personal naval brindó seguridad perimetral y se aseguraron aproximadamente 829 cigarros, 122 dosis con hierba seca con características similares a la marihuana, 70 con sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 14 dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína, así como efectos diversos.
En un segundo evento durante patrullaje de disuasión y vigilancia en inmediaciones del poblado Dimas, municipio de San Ignacio, personal naval fue agredido por presuntos integrantes de la delincuencia organizada; tras la agresión se realizó el aseguramiento de un arma larga, dos cargadores y 16 cartuchos.
El inmueble y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de continuar realizando operaciones que contribuyan al mantenimiento del Estado de derecho, así como a la paz y seguridad de la población.