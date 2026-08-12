$!Decomisan diversas drogas y más de 800 cigarros tras cateo a un inmueble en la avenida Insurgentes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Mariguana, metanfetaminas, cocaína y más de 800 cigarros fueron decomisados tras un cateo a un inmueble en la avenida Insurgentes, en Mazatlán, informó la Secretaría de Marina.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en eventos diferentes, informa que personal naval en coordinación interinstitucional efectuó el aseguramiento de armamento y presunta droga en el estado de Sinaloa.

El primer evento se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, efectuando una orden de cateo en un inmueble ubicado en la avenida Insurgentes, en el municipio de Mazatlán.