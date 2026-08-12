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Decomisan diversas drogas y más de 800 cigarros tras cateo a un inmueble en la avenida Insurgentes, en Mazatlán

En otro hecho, pero en Dimas, municipio de San Ignacio, personal naval fue agredido por civiles armados y se aseguró un arma larga, dos cargadores y 16 cartuchos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/08/2026 16:57
12/08/2026 16:57

MAZATLÁN._ Mariguana, metanfetaminas, cocaína y más de 800 cigarros fueron decomisados tras un cateo a un inmueble en la avenida Insurgentes, en Mazatlán, informó la Secretaría de Marina.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en eventos diferentes, informa que personal naval en coordinación interinstitucional efectuó el aseguramiento de armamento y presunta droga en el estado de Sinaloa.

El primer evento se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, efectuando una orden de cateo en un inmueble ubicado en la avenida Insurgentes, en el municipio de Mazatlán.

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En este contexto, personal naval brindó seguridad perimetral y se aseguraron aproximadamente 829 cigarros, 122 dosis con hierba seca con características similares a la marihuana, 70 con sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 14 dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína, así como efectos diversos.

En un segundo evento durante patrullaje de disuasión y vigilancia en inmediaciones del poblado Dimas, municipio de San Ignacio, personal naval fue agredido por presuntos integrantes de la delincuencia organizada; tras la agresión se realizó el aseguramiento de un arma larga, dos cargadores y 16 cartuchos.

El inmueble y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de continuar realizando operaciones que contribuyan al mantenimiento del Estado de derecho, así como a la paz y seguridad de la población.

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