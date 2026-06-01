Decomisan droga y celulares en penal de Aguaruto tras riña del domingo

CULIACÁN. _ Una nueva inspección realizada este lunes en el Centro Penitenciario de Aguaruto derivó en el aseguramiento de dosis de sustancias ilícitas, aparatos telefónicos y diversos objetos prohibidos, de acuerdo con un reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Al interior del centro de reclusión se localizaron y retiraron dos dosis de presunta marihuana, 109 porciones de polvo con las características de la cocaína, cuatro teléfonos celulares, nueve cargadores, tres chips telefónicos, un módem de internet, una báscula gramera, un mini panel solar y cuatro puntas de fabricación artesanal.

Los artículos decomisados por las fuerzas de seguridad quedaron a disposición del Ministerio Público para dar inicio a las carpetas de investigación correspondientes.

La intervención fue desplegada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva en coordinación con personal de Custodia Penitenciaria. Asimismo, células de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano resguardaron los accesos y el perímetro exterior del recinto de reclusión.

Esta movilización de las corporaciones ocurre horas después de que se registrara un enfrentamiento entre internos la mañana del domingo 31 de mayo. Dicho conflicto violento dejó un saldo de siete personas muertas y una más con heridas. Ese mismo día, fue implementada una revisión en la que se aseguraron teléfonos celulares, cargadores, puntas y navajas para afeitar.