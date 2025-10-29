Seguridad

Decomisan drogas y celulares en operativo en el Penal de Aguaruto

Agentes de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizaron una revisión en un módulo del Centro Penitenciario de Culiacán, donde decomisaron drogas, seis celulares, dinero en efectivo y armas punzocortantes
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/10/2025 11:05
29/10/2025 11:05

CULIACÁN. _ Un operativo de revisión llevado a cabo en el Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en Culiacán, resultó en el aseguramiento de drogas, dispositivos de telefonía móvil y dinero en efectivo. La acción fue encabezada por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante la mañana de este miércoles 29 de octubre de 2025.

La incursión se centró en uno de los módulos del centro penitenciario, contando los agentes estatales con el apoyo perimetral de Bases de Operaciones de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron la seguridad exterior para garantizar el desarrollo de la revisión.

#Culiacán
#Seguridad
#Penal de Aguaruto
