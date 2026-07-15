$!Decomisan fusiles, más de mil 600 cartuchos y ponchallantas en operativo en Villa Universidad, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ La captura de cuatro civiles armados, el aseguramiento de un arsenal con más de mil 600 cartuchos, equipo táctico, ponchallantas y dos vehículos fue el resultado del operativo desplegado la noche del martes en la colonia Villa Universidad, al norte de Culiacán. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a dos hombres armados que descendían de un vehículo frente a un domicilio.

Al percatarse de la presencia de los agentes, ambos intentaron huir, pero fueron alcanzados. Durante la intervención, los policías observaron que al interior del inmueble había otras dos personas armadas, quienes también trataron de escapar, aunque fueron perseguidas y detenidas. En el operativo fueron asegurados tres fusiles tipo M4 calibre 5.56 x 45 milímetros, un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, una pistola, 26 cargadores para arma larga, mil 649 cartuchos útiles de distintos calibres, tres chalecos tácticos con placas balísticas, una mochila con alrededor de 100 ponchallantas, una camioneta Nissan Frontier sin reporte de robo y un automóvil MG gris con reporte de robo.

Los cuatro detenidos y todo lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente. Los hechos Los cuatro sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva tras una persecución derivada de un reporte sobre personas armadas.