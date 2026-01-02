$!Decomisan más celulares y armas blancas en nueva revisión del penal de Aguaruto

El Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva decomisó más teléfonos celulares y objetos punzocortantes dentro del penal de Aguaruto, de Culiacán.

La inspección abarcó dos módulos del reclusorio en los que intervinieron los estatales, con apoyo de agentes federales.

En los módulo hallaron siete teléfonos celulares, siete cargadores para celular, una memoria USB, 17 puntas y tres destronchadores de mariguana.

Todo lo anterior fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.