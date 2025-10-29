$!Decomisan más de 13 toneladas de precursores químicos en Durango

CIUDAD DE MÉXICO. _ Una operación conjunta de fuerzas federales en el estado de Durango derivó en la detención del conductor de un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas consideradas como precursores.
El aseguramiento ocurrió durante un punto de inspección, seguridad y vigilancia sobre la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, a la altura del kilómetro 238+700. Agentes de campo realizaron una revisión preventiva al tractocamión acoplado a una caja seca, con el objetivo de evitar la comisión de delitos relacionados con el transporte de materiales prohibidos.
Durante la inspección, los elementos identificaron diversos materiales con características de precursores químicos. Se aseguraron 300 costales con 7 mil 500 kilos de acetona de plomo, 36 costales con 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con 4 mil litros de etanol, 100 kilos de una sustancia sólida color blanco, 4 mil 500 kilos de sosa cáustica y 3 mil litros adicionales de compuestos líquidos.
El conductor fue detenido, informado de sus derechos y, junto con la carga asegurada, puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.