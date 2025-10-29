$!Decomisan más de 13 toneladas de precursores químicos en Durango

CIUDAD DE MÉXICO. _ Una operación conjunta de fuerzas federales en el estado de Durango derivó en la detención del conductor de un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas consideradas como precursores.

El aseguramiento ocurrió durante un punto de inspección, seguridad y vigilancia sobre la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, a la altura del kilómetro 238+700. Agentes de campo realizaron una revisión preventiva al tractocamión acoplado a una caja seca, con el objetivo de evitar la comisión de delitos relacionados con el transporte de materiales prohibidos.