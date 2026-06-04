$!Decomisan más de 200 uniformes tácticos en El Rosario

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un cargamento de indumentaria de camuflaje y equipo táctico durante recorridos de prevención y vigilancia realizados en El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo se realizó durante recorridos de seguridad en la zona, donde personal militar localizó diversos artículos tácticos.