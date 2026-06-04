Seguridad
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Indumentaria táctica

Decomisan más de 200 uniformes tácticos en El Rosario

Elementos del Ejército Mexicano incautaron un cargamento de indumentaria de camuflaje y equipo táctico verde militar tras realizar diversos recorridos de prevención en el municipio de Rosario
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
04/06/2026 12:07
04/06/2026 12:07

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un cargamento de indumentaria de camuflaje y equipo táctico durante recorridos de prevención y vigilancia realizados en El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo se realizó durante recorridos de seguridad en la zona, donde personal militar localizó diversos artículos tácticos.

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Entre lo asegurado se encuentran 225 uniformes tácticos, 133 portacargadores, 185 gorras, 120 pares de parches, 70 tirantes, 53 bolsas de hidratación, 48 pares de botas, 43 sudaderas y 42 cascos.

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Entre lo asegurado, se encuentran prendas con insignias alusivas a una de las facciones del crimen organizado con presencia en Sinaloa.

Aunque las autoridades federales no detallaron las circunstancias en que fue localizado el cargamento, una revisión visual permitió establecer que las prendas corresponden al diseño tradicional de camuflaje militar. Sin embargo, se determinó que no forman parte de los modelos oficiales utilizados por el Ejército Mexicano.

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Tras el aseguramiento, los artículos fueron trasladados por personal militar y fuerzas federales ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

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