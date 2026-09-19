$!Decomisan más de 3 mil dosis de drogas en vehículo abandonado en Chulavista, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de 3 mil 310 dosis de diversas drogas fueron decomisadas en el interior de un vehículo abandonado y con las puerta abiertas en las inmediaciones del Fraccionamiento Chulavista, en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que sus elementos, con apoyo del Grupo Interinstitucional, lograron el aseguramiento de un vehículo en condición de abandono, en cuyo interior fueron localizadas diversas cantidades de sustancias ilícitas.

El decomiso fue en las inmediaciones del Fraccionamiento Chulavista, cuando los elementos ubicaron un automóvil Ford, color tinto, con las puertas abiertas, situación por la cual se iniciaron las diligencias correspondientes.

Al interior de la unidad se localizaron tres bolsas que contenían sustancias prohibidas. Ante tal situación, se solicitó el apoyo del Grupo Interinstitucional para delimitar y resguardar la zona, así como para iniciar con las diligencias competentes.