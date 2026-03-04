Decomisan más de 30 artefactos explosivos en la sierra de Badiraguato

Más de 30 artefactos explosivos improvisados fueron decomisados por fuerzas federales tras recorridos en la sierra de Badiraguato.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la incautación se realizó en la comunidad de La Tuna.

En las inmediaciones de dicho poblado, ubicaron 31 artefactos explosivos improvisados con un sistema de encendido mediante la percusión de una cápsula, y otros dos artefactos iniciados por un conector TH y mecha lenta.

Dicho material quedó bajo resguardo de personal castrense, el cual pidió apoyo de equipo especializado que lo destruyó de manera controlada.