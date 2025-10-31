Seguridad
Decomisan más de 300 cartuchos para armas de fuego en la Ampliación El Barrio, en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano se encontraban realizando recorridos en el sector cuando se localizó el arsenal, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público
Noroeste/Redacción |
31/10/2025 21:19

Más de 300 cartuchos y unos cuantos cargadores para armas de fuego fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano en la colonia Ampliación El Barrio, al oriente de Culiacán.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el personal militar se encontraba realizando recorridos terrestres en calles de la colonia en mención cuando se localizó el arsenal.

En total fueron asegurados cinco cargadores y 376 cartuchos. Cabe mencionar que en el comunicado no se menciona si los objetos de delito se encontraron dentro de un inmueble o en la vía pública.

Por ello, todos los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal a fin de realizar las investigaciones pertinentes.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.

#Arsenal
#Aseguramiento
#Cartuchos
